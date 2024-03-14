УАФ разом з Superhumans збиратимуть кошти на протези для ветеранів війни

Джерело - УАФ.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко оголосив про співпрацю УАФ та національної збірної України з Superhumans Center.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Метою співпраці є збір 3 мільйонів гривень на спортивні протези для ветеранів війни з Росією.

Зазначимо, що Superhumans - всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від військової агресії дорослих та дітей.

Нагадаємо, що напередодні Виконком Української асоціації футболу затвердив повний склад комітетів.

Також нещодавно УАФ презентувала нових амбасадорів.