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УАФ разом з Superhumans збиратимуть кошти на протези для ветеранів війни

Сьогодні 10:08 96 0
УАФ разом з Superhumans збиратимуть кошти на протези для ветеранів війни
УАФ
#війна, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - УАФ.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко оголосив про співпрацю УАФ та національної збірної України з Superhumans Center.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Метою співпраці є збір 3 мільйонів гривень на спортивні протези для ветеранів війни з Росією.

Зазначимо, що Superhumans - всеукраїнський сучасний центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від військової агресії дорослих та дітей.

Нагадаємо, що напередодні Виконком Української асоціації футболу затвердив повний склад комітетів.

Також нещодавно УАФ презентувала нових амбасадорів.

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