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Решко: Не виключаю повернення Шевченка на тренерську роботу

Сьогодні 17:49 132 0
Решко: Не виключаю повернення Шевченка на тренерську роботу
#Андрій Шевченко, #Стефан Решко

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко в майбутньому може відновити свою тренерську кар'єру.

Таку думку висловив ексгравець Динамо Стефан Решко.

"Чи може Шевченко в майбутньому повернутися до тренерської роботи? В нашому житті може бути все, що завгодно. Зараз ми не знаємо, що буде завтра. Але Шевченку може і не сподобатися працювати в УАФ. Не вірю, що він буде працювати президентом УАФ 20 років. Не виключаю його повернення на тренерську роботу в майбутньому", - відзначив Решко.

Нагадаємо, з 2016 до 2021 року Шевченко був головним тренером збірної України, а у  2021-2022 (листопад-січень) очолював італійський клуб Дженоа. 

У січні Андрія обрали президентом УАФ на конгресі організації. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024.

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