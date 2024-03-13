Виконком УАФ затвердив повний склад комітетів

13 січня у Будинку футболу відбулося засідання Виконкому УАФ

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 13 січня, в Будинку футболу відбулося засідання Виконкому УАФ, під час якого зокрема були розглянуті пропозиції від голів постійних комітетів Української асоціації футболу щодо кількісного та персонального складу відповідних комітетів, а також їхніх повноважень, обов’язків та функцій.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До питання обрання голови Комітету жіночого та дівочого футболу і, відповідно, його кількісного та персонального складу Виконком УАФ повернеться після проведення виборів керівних органів Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Виконком УАФ затвердив склад наступних комітетів.

Комітет національних збірних команд УАФ

Голова комітету – Андрій Шевченко.

Заступник голови комітету – Сергій Ребров.

Заступник голови комітету – Мауро Тассотті.

Члени комітету: Микола Павлов, Олексій Таргонський, Володимир Ковянов, Дмитро Пелін.

Комітет професіонального футболу УАФ

Голова – Олег Лужний.

Заступник голови комітету – Євген Дикий.

Член комітету: Вячеслав Дараган, Сергій Задиран, Оксана Залізко, Євгенія Єршова, Олександр Каденко, Олександр Кісткін, Катерина Монзуль, Юрій Нестрига, Дмитро Пелін, Микола Середич.

Комітет дитячо-юнацького футболу УАФ

Голова комітету – Олександр Шевченко.

Заступник голови комітету – Валерій Золотухін.

Члени комітету: Олександр Алексєєв, Микола Васильків, Олександр Гайдаржи, Богдан Городнюк, Віктор Качур, Станіслав Кочубинський, Артем Кравець, Тарас Кучер, Юрій Мазур, Олексій Малюкин, Роман Мельник, Дмитро Павленко, Назар Савицький, Володимир Салій, Денис Сухорук, Віллін Цандр, Андрій Чулик, Андрій Фощій, Андрій Шандор.

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ

Голова комітету – Андрій Таран.

Заступник голови комітету – Олег Єгоров.

Члени комітету: Сергій Бухаленков, Микола Войтович, Руслан Діденко, Юрій Нестрига, Анатолій Серединський, Микола Пихтін, Степан Понайда.

Комітет з питань статусу та трансферу футболістів УАФ

Голова комітету – Євгенія Єршова.

Заступник голови комітету – Максим Степаненко.

Члени комітету: Сергій Анненков, Валерій Бахур, Валентин Вакула, Юлія Гречко, Сергій Загоруйко, Сергій Єльшов, Андрій Смольській.

Спортивно-медичний комітет УАФ

Голова – Максим Перебийніс.

Заступник голови комітету – Віталій Кіліян.

Члени комітету: Роман Жолобайлюк, Іван Попов, Андрій Шморгун.

Комітет з атестації футбольних клубів УАФ

Голова комітету – Віктор Безсмертний.

Заступник голови комітету – Євгенія Єршова.

Члени комітету: Віталій Данильченко, Вячеслав Дараган, Сергій Єльшов, Роман Кокотайло, Андрій Таран.

Комітет з етики та чесної гри УАФ

Голова комітету – Франческо Баранка.

Заступник голови комітету – Мауро Сферацца.

Члени комітету: Еспозіто Фабіо, Гонсалес Бонілья Хоель, Віталій Данильченко.

Комітет розвитку футболу УАФ

Співголова комітету – Сергій Владико.

Співголова комітету – Олександр Каденко.

Заступник голови комітету – Артемійс Рябовс.

Заступник голови комітету – Олена Балбек.

Члени комітету: Олександра Владімірова, Роман Греба, Сергій Загоруйко, Вадим Місюра, Сергій Нагорняк, Микола Оскома, Андрій Ребрина, Вадим Стеценко, Юрій Фіногенов, Владислав Шовковський.

Ще чотирьох членів комітету має делегувати Асамблея регіонів УАФ.

Комітет арбітрів УАФ

Голова комітету – Катерина Монзуль.

Заступник голови комітету – Володимир Петров.

Члени комітету: Анатолій Абдула, Євгеній Арановський, Валентин Вакула, Юрій Можаровський, Юрій Мосейчук, Михайло Овчар, Ігор Хіблін.

Зазначимо, головний тренер української збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.