УАФ презентувала нових амбасадорів

Українська асоціація футболу презентувала нових амбасадорів. Ними стали блогери Михайло Лебіга та Микола Зирянов.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Боснії і Герцеговині я б передав, щоб вони, як мінімум, боялися виходити на поле, бо подивіться хто проти них буде грати. Дякую вам", – сказав Лебіга.

Нагадаємо, 21 березня збірна України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер української збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.