Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі зазнав поразки від Монреаля в межах регулярного чемпіонату МЛС.
Зустріч завершилася з рахунком 2:3 на користь канадської команди.
Українець Сергій Кривцов провів на полі увесь матч та заробив жовту картку.
МЛС - регулярний чемпіонат
10 березня
Інтер Маямі - Монреаль 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Альварес, 1:1 - 71 Кампана, 1:2 - 75 Коккаро, 1:3 - 78 Санусі, 2:3 - 80 Альба
Раніше повідомлялося, що нападник збірної Бразилії та Аль-Хілаля Неймар хотів би знову грати разом із Ліонелем Мессі в Маямі.