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Інтер Маямі з Кривцовим зазнав поразки від Монреаля в регулярному чемпіонаті МЛС

Сьогодні 07:08 176 0
Інтер Маямі з Кривцовим зазнав поразки від Монреаля в регулярному чемпіонаті МЛС
#MLS

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі зазнав поразки від Монреаля в межах регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 2:3 на користь канадської команди.

Українець Сергій Кривцов провів на полі увесь матч та заробив жовту картку.

МЛС - регулярний чемпіонат
10 березня

Інтер Маямі - Монреаль 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Альварес, 1:1 - 71 Кампана, 1:2 - 75 Коккаро, 1:3 - 78 Санусі, 2:3 - 80 Альба

Раніше повідомлялося, що нападник збірної Бразилії та Аль-Хілаля Неймар хотів би знову грати разом із Ліонелем Мессі в Маямі.

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