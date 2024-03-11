Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі зазнав поразки від Монреаля в межах регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 2:3 на користь канадської команди.

Українець Сергій Кривцов провів на полі увесь матч та заробив жовту картку.

МЛС - регулярний чемпіонат

10 березня

Інтер Маямі - Монреаль 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Альварес, 1:1 - 71 Кампана, 1:2 - 75 Коккаро, 1:3 - 78 Санусі, 2:3 - 80 Альба

Раніше повідомлялося, що нападник збірної Бразилії та Аль-Хілаля Неймар хотів би знову грати разом із Ліонелем Мессі в Маямі.