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Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:43 194 0
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Атлетико, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу іспанський Атлетико святкував домашню перемогу над італійським Інтером.

Основний та додатковий час завершилися з рахунком 2:1. Нагадаємо, що в першій зустрічі підопічні Сімоне Індзаґі здобули перемогу з результатом 1:0. Тож за сумою двох ігор нічия - 2:2. У серії пенальті визначився переможець протистояння (3:2) - до наступного етапу змагань вийшли підопічні Дієго Сімеоне.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
13 березня

Атлетико - Інтер 2:1 (пен. 3:2) (1:1, 1:0, 0:0. 0:0)

Голи: 0:1 - 33 Дімарко, 1:1 - 35 Грізманн, 2:1 - 87 Депай

Атлетико: Облак, Савич, Вітсель, Ермосо, Моліна (Барріос 79), Коке, М. Льоренте (Аспілікуета 88), Де Поль (А. Корреа 71), Ліно (Рікельме 71), Грізманн (Сауль 106), Мората (Депай 79)

Інтер: Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастоні (Ачербі 73), Думфріз (Дарміан 73), Чалханоглу, Барелла (Фраттезі 84), Мхітарян (Клаассен 111), Дімарко (Біссек 84), Тюрам (Алексіс Санчес 103), Лаутаро Мартінес

Попередження: Ермосо 41, Коке 90 - Чалханоглу 104, Ачербі 105+2

В іншому матчі вечора німецька Боруссія перемогла нідерландський ПСВ і теж пройшла до наступного раунду.

Напередодні визначилися ще 6 учасників чвертьфінальної стадії турніру. Жеребкування відбудеться 15 березня.

1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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