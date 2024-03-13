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Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні 02:01 132 0
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
#Барселона, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

12 березня визначилися ще 2 чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Ними стали іспанська Барселона та англійський Арсенал.

Каталонці в матчі-відповіді 1/8 фіналу перемогли італійський Наполі після нічиєї в першій грі, а лондонці з Олександром Зінченком у складі пройшли португальський Порту в серії пенальті.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЧ команди Чаві Ернандеса та Мікеля Артети дізнаються 15 березня, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду змагань, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Раніше до наступного раунду змагань кваліфікувалися Реал Мадрид, Баварія, ПСЖ та Манчестер Сіті. Останні учасники 1/4-ї визначаться ввечері 13 березня в зустрічах Атлетико Мадрид - Інтер Мілан і Боруссія Дортмунд - ПСВ Ейндговен. Початок обох ігор - о 22:00 за київським часом.

Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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