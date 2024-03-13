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Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:56 176 0
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Боруссія Дортмунд, #ПСВ

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу дортмундська Боруссія здобула перемогу над ПСВ.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що у першій зустрічі був зафіксований рахунок 1:1. Тож за сумою двох ігор до наступного етапу змагань пройшла дортмундська Боруссія.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
13 березня

Боруссія Д - ПСВ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Санчо, 2:0 - 90+5 Ройс

Боруссія Д: Кобель, Джан, Зюле, Гуммельс, Матсен, Озкан, Забітцер, Мален (Адеємі 70), Брандт (Нмеча 58), Санчо (Ройс 75), Фуллькруг

ПСВ: Бенітес, Тезе, Схаутен, Боскальї, Дест, Тіл (Лосано 46), Мауро Жуніор (Бабаді 86), Верман (Пепі 82), Бакайоко, де Йонг, Тільман

Попередження: Зюле 88, Нмеча 89

Напередодні визначились чергові учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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