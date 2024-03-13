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Гравця Спартака заарештували в Дубаї

Футболісту загрожує екстрадиція на Батьківщину
Сьогодні 22:57 120 0
Гравця Спартака заарештували в Дубаї

Джерело - isport.ua.

Вінгера московського Спартака Квінсі Промеса заарештували в Дубаї. 

Про це повідомляє De Telegraaf.

Це сталося за запитом нідерландської прокуратури, яка буде вимагати екстрадиції гравця на Батьківщину.

У Нідерландах Промесу загрожує ув'язнення через поранення його двоюрідного брата та участь в незаконній торгівлі наркотиками.

Зазначимо, що декілька тижнів тому Квінсі потрапив в аварію в ОАЕ, і через це не зміг повернутись до країни-терористки зі своєю командою. Увесь цей час він утримувався під домашнім арештом.

Зазначимо, що нещодавно МЛС заблокувала трансфер форварда Хесуса Феррейри в Спартак.

Раніше дворазового чемпіона НБА Реджора Рондо заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї та приладдя для вживання наркотиків.

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