Футболісту загрожує екстрадиція на Батьківщину

Вінгера московського Спартака Квінсі Промеса заарештували в Дубаї.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Це сталося за запитом нідерландської прокуратури, яка буде вимагати екстрадиції гравця на Батьківщину.

У Нідерландах Промесу загрожує ув'язнення через поранення його двоюрідного брата та участь в незаконній торгівлі наркотиками.

Зазначимо, що декілька тижнів тому Квінсі потрапив в аварію в ОАЕ, і через це не зміг повернутись до країни-терористки зі своєю командою. Увесь цей час він утримувався під домашнім арештом.

Зазначимо, що нещодавно МЛС заблокувала трансфер форварда Хесуса Феррейри в Спартак.

Раніше дворазового чемпіона НБА Реджора Рондо заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї та приладдя для вживання наркотиків.