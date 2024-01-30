Рондо заарештували в США за серйозні правопорушення

Дворазового чемпіона НБА Реджора Рондо заарештували вза незаконне зберігання вогнепальної зброї та приладдя для вживання наркотиків.

Про це повідомляє basketnews.com.

37-річного Рондо було зупинено в окрузі Джексон, штат Індіана, в неділю вдень через порушення правил дорожнього руху. Поліцейський відчув запах марихуани в автомобілі Реджона. Під час обшуку було виявлено пістолет та приладдя для наркотиків. Рондо був доставлений до в’язниці в окрузі Джексон, де вніс заставу.

Колишньому розігруючому Бостон Селтікс і Лос-Анджелес не дозволялося мати при собі вогнепальну зброю, оскільки проти нього діяв надзвичайний охоронний ордер. Раніше його колишня дівчина Ешлі Бечелор стверджувала, що він погрожував їй пістолетом і зазначала, що вона побоюється за безпеку своїх дітей, оскільки для баскетболіста характерна нестійка поведінка

Рондо провів у НБА 16 сезонів. Він завершив кар’єру у 2022 році.