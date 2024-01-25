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МЛС заблокувала трансфер форварда Далласа Феррейри в Спартак

У МЛС є повноваження скасовувати трансфери
Сьогодні 10:00 274 0
МЛС заблокувала трансфер форварда Далласа Феррейри в Спартак
#MLS

Джерело - The Athletic.

МЛС заблокувала можливий трансфер нападника Далласа Хесуса Феррейри у російську лігу.

Про це повідомляє The Athletic.

Йдеться про пропозицію московського Спартака у розмірі 13 мільйонів доларів – клуб був готовий продати 23-річного американця, а сам гравець хотів перейти та вів перемовини щодо особистих умов контракту.

Причиною позиції ліги стали "ризики для американських структур, які ведуть бізнес з російськими суб’єктами".

У МЛС є повноваження скасовувати трансфери, оскільки вся документація проходить через їхній офіс.

Нагадаємо, Жіру може продовжити кар'єру в МЛС.

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