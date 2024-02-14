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Нападника російського Спартака засудили до 6 років за контрабанду наркотиків

Амстердамський суд виніс вирок 32-річному футболісту
Сьогодні 12:45 422 0
Нападника російського Спартака засудили до 6 років за контрабанду наркотиків
#Квінсі Промес, #Спартак Москва

Джерело - Voetbal International.

Нідерландського нападника московського Спартака Квінсі Промеса визнали причетним до контрабанди кокаїну в розмірі понад 1350 кілограмів.

Про це повідомляє Voetbal International.

Амстердамський суд виніс вирок 32-річному футболісту. Нідерландця засудили до 6 років позбавлення волі, хоча прокуратура вимагала строк у 9 років.

Мова йде про 2 партії кокаїну, які були перехоплені в порту Антверпена на початку 2020 року. Вага партій складала 650 і 712 кг відповідно.

Поліція прослуховувала телефон футболіста під час розслідування справи про торгівлю забороненими речовинами. На той час Промес виступав за амстердамський Аякс.

Зазначимо, що нещодавно МЛС заблокувала трансфер форварда Хесуса Феррейри в Спартак.

Раніше дворазового чемпіона НБА Реджора Рондо заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї та приладдя для вживання наркотиків.

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