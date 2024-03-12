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Футболісти просто відмовилися виходити на поле: Бурбас розповів, як лідери Зорі бойкотували матч з Динамо

Сьогодні 22:27 216 0
Футболісти просто відмовилися виходити на поле: Бурбас розповів, як лідери Зорі бойкотували матч з Динамо
#Ігор Бурбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо, #Зоря Луганськ

Джерело - Телеграм-канал Ігоря Бурбаса.

Провідні гравці Зорі відмовилися від участі в матчі 21 туру УПЛ проти Динамо через заборгованість з боку керівництва клубу. 

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Ігор Бурбас. 

"Чому саме перед Динамо гравці Зорі вирішили влаштувати бойкот. Розповім передісторію. Наприкінці першої частини сезону у команди була зустріч з власником Євгеном Геллером, на якій до нього постало питання боргів. А саме обіцяний, але невиплачений бонус за призове 3-є місце УПЛ і окремо за участь в основному турнірі єврокубків.

Геллер порадив гравцям перед тим як ставити це питання спершу поглянути в поточну турнірну таблицю, де на той момент Зоря пасла задніх. Аби отримати обіцяне, порадив хлопцям потішити його результатом. Це команда і зробила в стартових після канікул турах. 7 очок в 3 матчах вистачило, аби з позиції сили нагадати про свої претензії на законні преміальні.

Але до гри з Динамо ні надходження не було, ні вичерпної відповіді. Тому і довелося вдаватися до крайнощів. Футболісти просто відмовилися виходити на поле. Відступати їм нікуди. Адже у багатьох закінчуються влітку контракти і вони розуміють, що якщо бонус не виплатять зараз, то про нього можна буде забути", - написав Бурбас. 

Нагадаємо, на матч проти Динамо Зоря вийшла експериментальним складом. До заявки не потрапили лідери команди, зокрема Богдан Бутко, Дмитро Мишньов, Арсеній Батагов, Вячеслав Чурко, Денис Антюх та інші. Младен Бартулович, відповідаючи на питання про відсутність цих гравців, попросив журналіста задавати тільки питання по матчу. 

У підсумку Зоря поступилася з рахунком 2:0. Наразі луганці посідають рятівне 12 місце, але у спину їм дихають Металіст 1925 та Оболонь. 

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