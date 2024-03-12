Футболісти просто відмовилися виходити на поле: Бурбас розповів, як лідери Зорі бойкотували матч з Динамо

Провідні гравці Зорі відмовилися від участі в матчі 21 туру УПЛ проти Динамо через заборгованість з боку керівництва клубу.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"Чому саме перед Динамо гравці Зорі вирішили влаштувати бойкот. Розповім передісторію. Наприкінці першої частини сезону у команди була зустріч з власником Євгеном Геллером, на якій до нього постало питання боргів. А саме обіцяний, але невиплачений бонус за призове 3-є місце УПЛ і окремо за участь в основному турнірі єврокубків.

Геллер порадив гравцям перед тим як ставити це питання спершу поглянути в поточну турнірну таблицю, де на той момент Зоря пасла задніх. Аби отримати обіцяне, порадив хлопцям потішити його результатом. Це команда і зробила в стартових після канікул турах. 7 очок в 3 матчах вистачило, аби з позиції сили нагадати про свої претензії на законні преміальні.

Але до гри з Динамо ні надходження не було, ні вичерпної відповіді. Тому і довелося вдаватися до крайнощів. Футболісти просто відмовилися виходити на поле. Відступати їм нікуди. Адже у багатьох закінчуються влітку контракти і вони розуміють, що якщо бонус не виплатять зараз, то про нього можна буде забути", - написав Бурбас.