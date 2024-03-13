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Барселона - Наполі 3:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:41 163 0
Барселона - Наполі 3:1: огляд матчу Ліги чемпіонів
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Барселона перемогла Наполі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі, який відбувся три тижні тому в Неаполі, була зафіксована нічия з рахунком 1:1. Таким чином, Барселона за сумою двох ігор виявилася сильнішою за Наполі та стала ще одним чвертьфіналістом Ліги чемпіонів. 

Нагадаємо, що окрім каталонців до стадії 1/4 фіналу вийшли Реал, Баварія, ПСЖ, Манчестер Сіті та Арсенал. 

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
12 березня

Барселона - Наполі 3:1 (1:1) (Загальний - 4:2)

Голи: 1:0 - 15 Фермін, 2:0 - 17 Канселу, 2:1 - 30 Ррахмані, 3:1 - 83 Левандовський

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Левандовський, Рафінья (Фелікс), Крістенсен (Роберто), Гюндоган, Кунде, Ямал, Фермін (Ромеу), Кубарсі. 

Наполі: Мерет, Руй (Олівейра), Жезус, Ррахмані, Ді Лоренцо, Траоре (Распадорі), Лоботка, Замбо-Ангісса, Кварацхелія (Нгонж), Осімхен, Політано (Ліндстрем).

Попередження: Крістенсен 19, Ямал 44,  Жезус 45+2, Траоре 63, Олівейра 67

В іншому матчі вечора Арсенал у серії пенальті пройшов Порту і також вийшов до 1/4 фіналу турніру.

Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

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