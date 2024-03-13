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Полісся підтвердило оренду півзахисника Шахтаря

Сьогодні 13:34 67 0
Полісся підтвердило оренду півзахисника Шахтаря
#Полісся, #Футбольні трансфери, #Іван Петряк, #Шахтар Донецьк

Джерело - polissyafc.com.

Житомирське Полісся оголосило про перехід півзахисника донецького Шахтаря Івана Петряка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець виступатиме на правах оренди, терміни якої не розголошуються. За інформацією ТаТоТаке, йдеться про угоду до завершення сезону-2023/24.

Іван буде грати під 10-м ігровим номером.

Нагадаємо, Петряк повернувся у Шахтар у 2022 році з угорського Фегервара. За цей час відіграв 27 матчів та забив два голи.  Також протягом кар'єри пограв за луганську Зорю  та Ференцварош.

Напередодні Полісся підтвердило відставку головного тренера Юрія Калитвинцева. Виконувати обов'язки наставника буде Сергій Шищенко.

У матчі 20 туру УПЛ Полісся поступилося Олександрії (1:2). Житомирці без перемог вже шість матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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