Полісся орендувало півзахисника Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся орендувало півзахисника донецького Шахтаря Івана Петряка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Орендна угода з гравцем гірників укладена до кінця сезону.

Петряк в 2011-2017 роках виступав у складі Зорі (87 офіційних ігор, 9 забитих голів), Шахтаря (2016-2019, 2022-2023 - 27 ігор, 2 голи), угорських Ференцвароша ((28 ігор, 6 голів) і Фегервара (96 матчів, 24 голи).

Раніше повідомлялося, що Петряк може залишити Шахтар.

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