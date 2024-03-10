Шахтар планує підписати основного воротаря клубу УПЛ

Основний голкіпер Колоса з Ковалівки Кирило Фесюн став трансферною ціллю донецького Шахтаря.

Про це повідомив Михайло Співаковський під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

"Головним фаворитом у боротьбі за Фесюна є Шахтар. Наразі пропозиція донецького клубу виглядає у розмірі 3 мільйонів. Є невелика ймовірність, що гравець перейде до команди вже зараз, десь 5-10%. Влітку, з дуже великою ймовірністю, це має статися" - сказав журналіст.

21-річний голкіпер став гравцем Колоса у 2021 році. У поточному сезоні відіграв 19 матчів, в яких пропустив 14 голів. Чинний контракт Фесюна розрахований до 2026 року.

Напередодні з`явилась інформація, що Кирило потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.

Нагадаємо, у 20 турі УПЛ клуб з Ковалівки поступився донецькому Шахтарю (2:3).