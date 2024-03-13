Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 9517
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 34628
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 258
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:01 551
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:54 10823
Барселона перемогла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:21 611
Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку
Вчора 22:56 374 1
Любенович: Усе правильно робили, але трохи не вистачило, щоб забити
Вчора 21:38 356
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17)
Вчора 21:20 8841
Пушич прокоментував виключення Чигринського із заявки на УПЛ
Вчора 21:20 730
Прямі трансляції

Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:12 258 0
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
#Боруссія Дортмунд, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #ПСВ, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У середу, 13 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Атлетико прийматиме Інтер після мінімальної поразки в першій грі, а в іншому поєдинку Боруссія Дортмунд та ПСВ визначать сильнішого після нічиї в Нідерландах.

Розклад матчів 1/8 фіналу

*Указаний час - київський

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, нульова нічия в Німеччині переведе поєдинок у додатковий час.

Напередодні визначились чергові учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 10823
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34628
Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми 28109 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16374
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 9517
Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації 9167 3
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69460
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23508 7
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64567
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5880 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47076 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64162 1