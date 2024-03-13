Джерело - Чемпіон.

У середу, 13 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Атлетико прийматиме Інтер після мінімальної поразки в першій грі, а в іншому поєдинку Боруссія Дортмунд та ПСВ визначать сильнішого після нічиї в Нідерландах.

Розклад матчів 1/8 фіналу

*Указаний час - київський

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, нульова нічия в Німеччині переведе поєдинок у додатковий час.

Напередодні визначились чергові учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.