Джерело - Чемпіон.
У середу, 13 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24.
Атлетико прийматиме Інтер після мінімальної поразки в першій грі, а в іншому поєдинку Боруссія Дортмунд та ПСВ визначать сильнішого після нічиї в Нідерландах.
Розклад матчів 1/8 фіналу
- 22:00. Атлетико - Інтер (перший матч - 0:1)
- 22:00. Боруссія Дортмунд - ПСВ (перший матч - 1:1)
*Указаний час - київський
Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, нульова нічия в Німеччині переведе поєдинок у додатковий час.
Напередодні визначились чергові учасники чвертьфінальної стадії турніру.
Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.