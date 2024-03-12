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Трубін вийшов із плакатом на мітинг на підтримку України - фото

На плакаті написав: Росія - терорист
Сьогодні 18:35 211 0
Трубін вийшов із плакатом на мітинг на підтримку України - фото
#Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Український воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін відвідав щотижневий мітинг у Лісабоні на підтримку України.

Про це повідомив сам футболіст у Instagram-stories.

Голкіпер відвідав захід з плакатом, на якому було написано: "Ні моралі, ні гідності, ні честі, ні благодаті. росія - терорист".

22-річний Анатолій у Instagram-stories написав: "Щотижневий мітинг на підтримку України відбувся в минулу суботу у Лісабоні. Маємо нагадувати світу важливі меседжі. Підтримуйте такі заходи в своїх містах та країнах".

Напередодні Трубін потрапив до п'ятірки найкращих гравців матчу Бенфіка - Ешторіл.

Зазначимо, що Анатолій відіграв 37 матчів за Бенфіку в нинішньому сезоні, оформивши 13 сухих ігор.

Нагадаємо, гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 через те, що лісабонський клуб не відпустив футболіста.

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