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Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на матч з Ешторілом

Сьогодні 21:56 59 0
Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на матч з Ешторілом
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде з перших хвилин матчу 25 туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла.

Старт гри о 22:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі Megogo.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні воротар збірної України зіграв 36 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, оформивши 13 сухих ігор.

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Нагадаємо, гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 через те, що лісабонський клуб не відпустив футболіста.

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