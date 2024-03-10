Джерело - Чемпіон.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде з перших хвилин матчу 25 туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла.

Старт гри о 22:30 за київським часом. Дивитися зустріч можна на медіасервісі Megogo.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні воротар збірної України зіграв 36 матчів за Бенфіку у всіх турнірах, оформивши 13 сухих ігор.

Нагадаємо, гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 через те, що лісабонський клуб не відпустив футболіста.