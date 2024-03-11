Джерело - Чемпіон.
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до п'ятірки найкращих гравців матчу 25 туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла (3:1).
Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.
Українець відіграв увесь поєдинок та пропустив один гол, за що отримав оцінку 7,3. Трубін зробив 5 сейвів та віддав 14 точних передач з 16 (88%).
Найкращим гравцем зустрічі визнали Оркун Кокоджу, який забив гол та віддав асист - 8,3 бала.
Зазначимо, що Анатолій відіграв 37 матчів за Бенфіку в нинішньому сезоні, оформивши 13 сухих ігор.
Після 25 турів Бенфіка посідає другу сходинку в турнірній таблиці. Відставання від Спортинга складає одне очко.
Нагадаємо, гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 через те, що лісабонський клуб не відпустив футболіста.