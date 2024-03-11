Джерело - Чемпіон.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до п'ятірки найкращих гравців матчу 25 туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла (3:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець відіграв увесь поєдинок та пропустив один гол, за що отримав оцінку 7,3. Трубін зробив 5 сейвів та віддав 14 точних передач з 16 (88%).

Найкращим гравцем зустрічі визнали Оркун Кокоджу, який забив гол та віддав асист - 8,3 бала.

Зазначимо, що Анатолій відіграв 37 матчів за Бенфіку в нинішньому сезоні, оформивши 13 сухих ігор.