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Трубін потрапив до п'ятірки найкращих гравців матчу Бенфіка - Ешторіл

Сьогодні 08:19 115 0
Трубін потрапив до п'ятірки найкращих гравців матчу Бенфіка - Ешторіл
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Ешторіл, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив до п'ятірки найкращих гравців матчу 25 туру чемпіонату Португалії проти Ешторіла (3:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець відіграв увесь поєдинок та пропустив один гол, за що отримав оцінку 7,3. Трубін зробив 5 сейвів та віддав 14 точних передач з 16 (88%).

Найкращим гравцем зустрічі визнали Оркун Кокоджу, який забив гол та віддав асист - 8,3 бала.

Зазначимо, що Анатолій відіграв 37 матчів за Бенфіку в нинішньому сезоні, оформивши 13 сухих ігор.

Після 25 турів Бенфіка посідає другу сходинку в турнірній таблиці. Відставання від Спортинга складає одне очко.

Нагадаємо, гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 через те, що лісабонський клуб не відпустив футболіста.

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