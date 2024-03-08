Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не визначився з основним воротарем національної команди на матчі плей-оф відбору на Євро-2024.

Про це Ребров розповів на пресконференції напередодні відбіркового турніру.

"Зараз я не можу сказати. Я дуже задоволений, що Андрій Лунін має практику. Так, вчора я дивився матч Бенфіки (клуб голкіпера збірної України Анатолія Трубіна - прим. ред.) Усі наші основні воротарі - вони мають практику.

Це дуже гарно, і безпосередньо перед грою вирішимо, хто буде грати. Ще є декілька ігор і в Лізі чемпіонів, і в національних чемпіонатах, тому зараз я нічого з цього приводу не можу сказати. Але я задоволений, що усі наші голкіпери мають практику".

Зазначимо, що вчора, 7 березня, Бенфіка з Трубіним у складі зіграла внічию з Рейнджерс у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо синьо-жовті пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.