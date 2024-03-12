Шахтар - Минай: стали відомі стартові склади

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, Шахтар на стадіоні "Арена Львів" у матчі двадцять першого туру Української Прем'єр-ліги прийматиме Минай.

Початок гри - о 18:00 за Києвом.

Стартові склади команд

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Криськів, Зубков, Кевін, Судаков, Сікан.

Минай: Кемкін, Дмитрук, Корнійчук, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Петько, Вітенчук, Вакула, Ременяк, Гунічев.

У поточном сезоні команди посідають 1-ше (Шахтар) та 16-те (Колос) місця в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у минулому турі Шахтар переміг ковалівський Колос, а Минай поступився луганській Зорі.