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Шахтар - Минай: стали відомі стартові склади

Сьогодні 17:03 155 0
Шахтар - Минай: стали відомі стартові склади
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, Шахтар на стадіоні "Арена Львів" у матчі двадцять першого туру Української Прем'єр-ліги прийматиме Минай.

Початок гри - о 18:00 за Києвом.

Стартові склади команд

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Криськів, Зубков, Кевін, Судаков, Сікан.

Минай: Кемкін, Дмитрук, Корнійчук, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Петько, Вітенчук, Вакула, Ременяк, Гунічев.

У поточном сезоні команди посідають 1-ше (Шахтар) та 16-те (Колос) місця в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у минулому турі Шахтар переміг ковалівський Колос, а  Минай поступився луганській Зорі.

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