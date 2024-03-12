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ЛНЗ - Дніпро-1: стартові склади

Сьогодні 12:27 171 0
ЛНЗ - Дніпро-1: стартові склади
#ЛНЗ, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ прийме Дніпро-1 у матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Гра розпочнеться о 13:00 за київським часом, трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ. 

Стартові склади команд:

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравський, Саліху, Каплієнко, Рибалка, Бар, Яшарі, Шестаков, Хобленко, Пасіч.

Запасні: Кучеренко, Дубовий, Наумець, Тищенко, Олійник, Тарасенко, Стасюк, Норенков, Прядун.

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Горбунов, Піхальонок, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Очеретько, Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Ківінда.

Нагадаємо, у минулому турі дніпряни поступилися Руху (0:1), а ЛНЗ зіграв унічию з Металістом 1925 (1:1).

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