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Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації

Сьогодні 11:19 286 0
Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації
СК Дніпро-1
#СК Дніпро-1

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

СК Дніпро-1 визнали критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це йдеться в наказі Міністерства молоді та спорту. Документ дозволяє не мобілізувати військовозобов'язаних працівників організації.

Зазначимо, що напередодні Міністерство пролонгувало такий статус для Української асоціації футболу. Також нещодавно бронь від мобілізації отримали гравці київського Динамо.

Нагадаємо, у минулому турі Дніпро-1 сенсаційно поступився львівському Руху (0:1). Наступну гру команда проведе в межах 21 туру Української Прем'єр-ліги проти черкаського ЛНЗ.

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