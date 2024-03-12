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Арсенал прийме Порту, Барселона зіграє з Наполі в 1/8 фіналу ЛЧ

Сьогодні 08:35 155 0
Арсенал прийме Порту, Барселона зіграє з Наполі в 1/8 фіналу ЛЧ
#Барселона, #Наполі, #Порту, #Арсенал Лондон, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 12 березня, відбудуться матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Арсенал Олександра Зінченка спробує відігратися після поразки в першій грі з Порту, а в іншому матчі Барселона та Наполі намагатимуться виявити хто з них сильніший.

Розклад матчів 1/8 фіналу

*Указаний час - київський

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, нульова нічия в Іспанії переведе поєдинок в додатковий час.

Напередодні визначились перші учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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