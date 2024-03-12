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Альмерія вирвала нічию в Севільї у 28 турі Ла Ліги

Сьогодні 00:13 69 0
Альмерія вирвала нічию в Севільї у 28 турі Ла Ліги
#Альмерія, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Альмерія у домашньому матчі розписала мирову з Севільєю у 28 турі Ла Ліги.

Гра завершилась з рахунком 2:2. Господарі поля вирвали нічию на 90+5 хвилині завдяки голу 20-річного сербського нападника Марка Миловановича.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

28 тур, 11 березня

Альмерія - Севілья 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Ембарба, 1:1 - 81 Лукебакіо, 1:2 - 86 Окампос, 2:2 - 90+5 Милованович

Попри нічию Альмерії з 10 очками перебуває на останній сходинці турнірної таблиці. Севілья посідає 14-те місце з 28 балами.

Напередодні Реал з Луніним розгромив Сельту. Також Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.

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