Альмерія вирвала нічию в Севільї у 28 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Альмерія у домашньому матчі розписала мирову з Севільєю у 28 турі Ла Ліги.

Гра завершилась з рахунком 2:2. Господарі поля вирвали нічию на 90+5 хвилині завдяки голу 20-річного сербського нападника Марка Миловановича.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

28 тур, 11 березня

Альмерія - Севілья 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Ембарба, 1:1 - 81 Лукебакіо, 1:2 - 86 Окампос, 2:2 - 90+5 Милованович

Попри нічию Альмерії з 10 очками перебуває на останній сходинці турнірної таблиці. Севілья посідає 14-те місце з 28 балами.

Напередодні Реал з Луніним розгромив Сельту. Також Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.