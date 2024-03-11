Кевін та Ротань стали найкращими у 20 турі за версією УПЛ

Джерело - УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга назвала своїх лауреатів 20 туру чемпіонату України з футболу сезону-2023/24. Кращим гравцем обрали автора дублю за Шахтар Кевіна, а тренером - Руслана Ротаня з Олександрії.
Про це інформує УПЛ в соцмережах.
На першому етапі традиційно опитали спортивних журналістів та партнерів. На другому - у соціальних мережах ліги голосували вболівальники.
Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування були винесені номінанти, з яких глядачі обирали своїх фаворитів минулого туру.
У підсумку серед гравців Кевін набрав 58% голосів у Instagram та 41% у Google Form.
Наставник Ротань удостоївся 44% голосів вболівальників у Instagram та 32% у Google Form.
Із підсумками 20 туру УПЛ можна ознайомитися за посиланням.