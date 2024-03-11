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Кевін та Ротань стали найкращими у 20 турі за версією УПЛ

Уболівальники проголосували в Instagram і Google Form
Сьогодні 11:06 116 0
Кевін та Ротань стали найкращими у 20 турі за версією УПЛ
#Олександрія, #Шахтар, #Руслан Ротань, #Кевін

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга назвала своїх лауреатів 20 туру чемпіонату України з футболу сезону-2023/24. Кращим гравцем обрали автора дублю за Шахтар Кевіна, а тренером - Руслана Ротаня з Олександрії.

Про це інформує УПЛ в соцмережах.

На першому етапі традиційно опитали спортивних журналістів та партнерів. На другому - у соціальних мережах ліги голосували вболівальники. 

Відштовхуючись від висновків експертів, на голосування були винесені  номінанти, з яких глядачі обирали своїх фаворитів минулого туру.

У підсумку серед гравців Кевін набрав 58% голосів у Instagram та 41% у Google Form.

Наставник Ротань удостоївся 44% голосів вболівальників у Instagram та 32% у Google Form.

Із підсумками 20 туру УПЛ можна ознайомитися за посиланням.

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