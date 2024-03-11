УПЛ назвала найкращих гравця і тренера у грудні-лютому

Обидва переможці з однієї команди

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга з футболу назвала лауреатів ліги у грудні-вересні сезону-2023/24. Динамівці Владислав Ванат і Олександр Шовковський стали відповідно найкращим гравцем і тренером.

Про це повідомляє у соцмережах УПЛ.

Результати голосування серед гравців

В. Ванат 38,7% О. Зубков 24,3% Д. Бойко 18,8% К. Фесюн 18,3%

Результати голосування серед тренерів

О. Шовковський 42,8% Ю. Вернидуб 25,2% М. Пушич 22,9% Ж. Любеновіч 9,1%

Нагадаємо, Динамо у 20 турі не дорахувалося залікових балів уперше в сезоні на чолі з Шовковським.