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УПЛ назвала найкращих гравця і тренера у грудні-лютому

Обидва переможці з однієї команди
Сьогодні 10:48 112 0
УПЛ назвала найкращих гравця і тренера у грудні-лютому
#Олександр Шовковський, #Динамо, #Владислав Ванат

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга з футболу назвала лауреатів ліги у грудні-вересні сезону-2023/24. Динамівці Владислав Ванат і Олександр Шовковський стали відповідно найкращим гравцем і тренером.

Про це повідомляє у соцмережах УПЛ.

Результати голосування серед гравців

  1. В. Ванат 38,7% 
  2. О. Зубков 24,3%
  3. Д. Бойко 18,8%
  4. К. Фесюн 18,3%

Результати голосування серед тренерів

  1. О. Шовковський 42,8% 
  2. Ю. Вернидуб 25,2%
  3. М. Пушич 22,9%
  4. Ж. Любеновіч 9,1%

Нагадаємо, Динамо у 20 турі не дорахувалося залікових балів уперше в сезоні на чолі з Шовковським.

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