УПЛ назвала найкращих гравця і тренера у грудні-лютому

Джерело - УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга з футболу назвала лауреатів ліги у грудні-вересні сезону-2023/24. Динамівці Владислав Ванат і Олександр Шовковський стали відповідно найкращим гравцем і тренером.
Про це повідомляє у соцмережах УПЛ.
Результати голосування серед гравців
- В. Ванат 38,7%
- О. Зубков 24,3%
- Д. Бойко 18,8%
- К. Фесюн 18,3%
Результати голосування серед тренерів
- О. Шовковський 42,8%
- Ю. Вернидуб 25,2%
- М. Пушич 22,9%
- Ж. Любеновіч 9,1%
Нагадаємо, Динамо у 20 турі не дорахувалося залікових балів уперше в сезоні на чолі з Шовковським.