Джерело - Чемпіон.

Бенфіка здобула перемогу над Ешторілом у матчі 25 туру чемпіонату Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "орлів".

Воротар лісабонського клубу Анатолій Трубін відіграв увесь матч і зробив 5 сейвів. Українець відіграв 37 поєдинків за Бенфіку в нинішньому сезоні, оформивши 13 сухих ігор.

Чемпіонат Португалії

25 тур, 10 березня

Бенфіка - Ешторіл 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 15 Какоджу, 1:1 - 22 Гомеш, 2:1 - 45+2 Леонардо, 3:1 - 49 Гувея

Зазначимо, що "орли" посідають другу сходинку в турнірній таблиці. Відставання від Спортинга складає одне очко.

Нагадаємо, гравець молодіжного складу Бенфіки Андре Вакулюк не поїхав зі збірною України U-17 на матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 через те, що лісабонський клуб не відпустив футболіста.