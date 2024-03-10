Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев достроково залишить свою посаду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією видання, найближчим часом житомирський клуб офіційно оголосить про відставку наставника.

Виконувати обов'язки головного тренера буде коуч Звягеля - Сергій Шищенко.

Раніше повідомлялося, що є три альтернативи Юрію Калитвинцеву на посаді головного тренера Полісся.

Нагадаємо, у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Безпереможна серія житомирян налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Напередодні клуб офіційно оголосив про перехід Василя Кравця з Дніпра-1.