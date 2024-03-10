Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1585
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Сьогодні 21:02 225
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Сьогодні 20:38 261
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Сьогодні 19:22 252
Дніпро завоював Кубок України-2024
Сьогодні 19:18 233
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Сьогодні 18:49 1380 1
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 3815 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 2749
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 300
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 502
Прямі трансляції

Джерело: керівництво Полісся вирішило звільнити Калитвинцева

Сьогодні 21:42 379 0
Джерело: керівництво Полісся вирішило звільнити Калитвинцева
#Юрій Калитвинцев, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев достроково залишить свою посаду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією видання, найближчим часом житомирський клуб офіційно оголосить про відставку наставника.

Виконувати обов'язки головного тренера буде коуч Звягеля - Сергій Шищенко.

Раніше повідомлялося, що є три альтернативи Юрію Калитвинцеву на посаді головного тренера Полісся.

Нагадаємо, у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Безпереможна серія житомирян налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Напередодні клуб офіційно оголосив про перехід Василя Кравця з Дніпра-1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 1707
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1585
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань Фельфнер виграв Кубок Європи з метань 1380 1
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3815 2
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1327
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 2749
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69362
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357585
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319046
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165183 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29578 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104342