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Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги

Сьогодні 21:29 324 0
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги
#Алавес, #Андрій Лунін, #Бетіс, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у 28 турі іспанської Ла Ліги відбулося три матчі.

Воротар Реала Андрій Лунін відіграв увесь матч. Відзначимо, що у нинішньому сезоні українець зіграв 22 матчі за Реал у всіх турнірах, оформивши 10 сухих ігор.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
28 тур, 10 березня

Алавес - Райо Вальєкано 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Горосабель

Лас-Пальмас - Атлетик 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Гурусета, 0:2 - 65 Коко (авт)

Реал - Сельта 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Вінісіус, 2:0 - 79 Гвайта (авт), 3:0 - 88 Домінгес (авт), 4:0 - 90+4 Гюлер

Сьогодні в Ла Лізі відбудеться ще один матч:

22:00. Бетіс - Вільярреал

Напередодні Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.

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