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Мілан здолав Емполі Коваленка, Рома вирвала нічию у Фіорентини: результати матчів 28 туру Серії А

Коваленко вийшов на заміну на 55 хвилині гри
Вчора 23:42 483 0
Мілан здолав Емполі Коваленка, Рома вирвала нічию у Фіорентини: результати матчів 28 туру Серії А
#Аталанта, #Верона, #Емполі, #Лечче, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у 28 турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 10 березня

Лечче - Верона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 17 Фолоруншо

Мілан - Емполі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 41 Пулішич

Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов на заміну на 55 хвилині гри.

Ювентус - Аталанта 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Копмайнерс, 1:1 - 66 Камб'ясо, 2:1 - 70 Мілік, 2:2 - 75 Копмайнерс

Фіорентина - Рома 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Раньєрі, 1:1 - 58 Ауар, 2:1 - 69 Мандрагора, 2:2 - 90+5 Льоренте

Напередодні Наполі зіграв унічию з Торіно, а Дженоа із Малиновським програла Монці.

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