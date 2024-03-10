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Сьогодні, 10 березня, у 28 турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 10 березня
Лечче - Верона 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 17 Фолоруншо
Мілан - Емполі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 41 Пулішич
Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов на заміну на 55 хвилині гри.
Ювентус - Аталанта 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Копмайнерс, 1:1 - 66 Камб'ясо, 2:1 - 70 Мілік, 2:2 - 75 Копмайнерс
Фіорентина - Рома 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Раньєрі, 1:1 - 58 Ауар, 2:1 - 69 Мандрагора, 2:2 - 90+5 Льоренте
Напередодні Наполі зіграв унічию з Торіно, а Дженоа із Малиновським програла Монці.