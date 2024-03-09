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Дженоа із Малиновським програла Монці, Інтер переміг Болонью: результати матчів 28 туру Серії А

Вчора 23:43 390 0
Дженоа із Малиновським програла Монці, Інтер переміг Болонью: результати матчів 28 туру Серії А
#Болонья, #Дженоа, #Інтер, #Кальярі, #Монца, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 28 турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 9 березня

Кальярі - Салернітана 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Лападула, 2:0 - 40 Гаетано, 3:0 - 51 Шомуродов, 3:1 - 56 Кастанос, 3:2 - 58 Маджоре, 4:2 - 76 Шомуродов

Сассуоло - Фрозіноне 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Торстведт

Болонья - Інтер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Бісек

Дженоа - Монца 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Пессіна, 0:2 - 18 Мота, 1:2 - 52 Гудмундссон, 2:2 - 68 Вітінья, 2:3 - 80 Мальдіні

Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський вийшов на поле на 46-й хвилині поєдинку. Результативними діями не відзначився. Зазначимо, що для Малиновського цей матч став 24-м у Серії А за Дженоа, забив 3 голи та віддав одну гольову передачу.

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