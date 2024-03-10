Мілан здолав Емполі Коваленка: результати матчів 28 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 березня, в 28 турі італійської Серії А Верона на виїзді перемогла Лечче, Емполі програв Мілану.
Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 10 березня
Лечче - Верона 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 17 Фолоруншо
Мілан - Емполі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 41 Пулішич
Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі Емполі і був замінений на 55 хвилині гри.
Сьогодні, 10 березня, в італійській Серії А буде зіграно ще два матчі:
19:00. Ювентус - Аталанта
21:45. Фіорентина - Рома
Напередодні Наполі зіграв унічию з Торіно, а Дженоа із Малиновським програла Монці.