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Полісся - Олександрія 1:2: огляд матчу

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Полісся - Олександрія 1:2: огляд матчу
#Олександрія, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги житомирське Полісся зазнало поразки від Олександрії.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 9 березня

Полісся - Олександрія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Михайленко, 1:1 - 62 Козак (пен), 1:2 - 78 Шулянський

Полісся: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор (Крушинський, 46), Михайличенко, Танковський (Кравченко, 85), Таллес, Козак, Назаренко (Фортюне, 58), Грицук (Мустафаєв, 46), Будківський

Олександрія: Шевченко, Ковалець, Кулаков (Погорілий, 71), Калитвинцев (Бєляєв, 71), Логінов, Шулянський (Костишин, 80), Калюжний, Мартинюк, Кампос, Копина (Скорко, 85), Михайленко (Шостак, 80)

Попередження: Михайличенко, 43; Лукас Тейлор, 48, 83 - Калюжний, 40.

Вилучення: Лукас Тейлор, 83.

У наступному турі, 15 березня, Олександрія прийме полтавську Ворсклу. Наступного дня Полісся завітає в гості київської Оболоні.

Раніше Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем, а Кривбас обіграв Оболонь.

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