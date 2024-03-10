Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 947
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 142
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 125
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 222
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги
Сьогодні 07:41 482 1
Мороз зазнала третьої поразки поспіль в UFC
Сьогодні 06:54 385
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги
Сьогодні 00:10 1154
Калініна вилетіла з турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 23:01 360
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу
Вчора 22:39 348
Ястремська не змогла дограти матч другого кола турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:11 722
Прямі трансляції

﻿Кривбас - Оболонь 1:0: огляд матчу

Сьогодні 11:55 72 0
﻿Кривбас - Оболонь 1:0: огляд матчу
#Кривбас, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Оболонню в межах 20 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 9 березня

Кривбас - Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Кузик

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Татарков (Вакулко 46'), Д. Кузик (Хомченовський 87'), Соса (Понєдєльнік 87'), Прінс (Кожушко 72'), Луньов (Твердохліб 65')

Запасні: Хома, Маханьков, Сантіні, Блізніченко, Микитишин, Задерака, По

Оболонь: Федорівський, Мединський, Карась (Лук'янчук 71'), Приймак, Дубко, Прокопенко, Черненко (Запорожець 81'), Слободян (Суханов 81'), Мороз (Косовський 51'), Вишневський (Тарануха 71'), Краснопір.

Запасні: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Грисьо, Вовкун

Попередження: Мороз 37, Приймак 68, Твердохліб 71

Перемога дозволила Кривбасу набрати 40 очок у турнірній таблиці чемпіонату України. Криворіжці ділять перше місце з Шахтарем, у якого два матчі в запасі. Оболонь залишається на 14-й позиції з 15 заліковими балами в активі.

Раніше Полісся поступилося Олександрії, а Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 4450 3
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 947
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 4788
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1154
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 841
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9754
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29576 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14760
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336969 9
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69357
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45072
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29822