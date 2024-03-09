Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ

Гості перемогли завдяки голу Бацули

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги Чорноморець поступився Ворсклі.

У першій половині зустрічі команди обмінялися небезпечними моментами. На не влучний удар Авагімяна відповів Мякушко. Голкіпер одеситів Варакута врятував свою команду після удару Сіссоко.

У другому таймі матчу Степанюк мав момент, але останній не влучив у ближній кут воріт Чорноморця. Помилкою Ісенка намагалися скористатися гравці господарів, але захисники Ворскли підстрахували свого партнера. На 79 хвилині гри Брагару завдавав удару, але м’яч пролетів вище воріт. Наприкінці зустрічі гості вирвали перемогу завдяки курйозному голу Бацули.

У наступному турі, 15 березня, Ворскла на виїзді зіграє з Олександрією, а Верес 17 березня завітає в гості до Чорноморця.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 9 березня

Чорноморець - Ворскла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 89 Бацула

Чорноморець: Варакута, Брагару, Салюк, Гучек, Штогрін, Васильєв, Кузик (Альваренга 84), Бадібанга, Авагімян, Бойчук (Гомес 84), Ієде (Присяжнюк 46)

Ворскла: Ісенко, Корнієнко, Бацула, Хрипчук, Пердута, Челядін (Павлюк 67), Сіссоко, Мякушко, Степанюк, Крупський (Галас 89), Ковталюк (Толі 81)

Попередження: Ієде 45, Штогрін 48, Авагімян 50 - Ковталюк 14

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.