Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 654
Ред Булл здобув золотий дубль на Гран-прі Саудівської Аравії
Сьогодні 20:29 74
Кривбас виявився сильнішим за Оболонь у 20 турі УПЛ
Сьогодні 20:24 101
Евертон Миколенка програв Манчестер Юнайтед, Борнмут із Забарним вирвав нічию в Шеффілда: результати матчів 28 туру АПЛ
Сьогодні 19:05 318
Полісся поступилося Олександрії в 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 249
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:30 9646
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Сьогодні 15:05 580
Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 254
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Сьогодні 14:15 245
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 13:14 3090 3
Прямі трансляції

Кривбас виявився сильнішим за Оболонь у 20 турі УПЛ

Сьогодні 20:24 101 0
Кривбас виявився сильнішим за Оболонь у 20 турі УПЛ
#Кривбас, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Оболонню в межах 20 туру української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Юрія Вернидуба.

Єдиний гол у матчі забив Денис Кузик на 57-й хвилині.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 9 березня

Кривбас - Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Кузик

Склади команд:

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Татарков (Вакулко 46'), Д. Кузик (Хомченовський 87'), Соса (Понєдєльнік 87'), Прінс (Кожушко 72'), Луньов (Твердохліб 65')

Запасні: Хома, Маханьков, Сантіні, Блізніченко, Микитишин, Задерака, По

Оболонь: Федорівський, Мединський, Карась (Лук'янчук 71'), Приймак, Дубко, Прокопенко, Черненко (Запорожець 81'), Слободян (Суханов 81'), Мороз (Косовський 51'), Вишневський (Тарануха 71'), Краснопір.

Запасні: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Грисьо, Вовкун

Попередження: Мороз 37, Приймак 68, Твердохліб 71

Зазначимо, що після цієї перемоги Кривбас набрав 40 очок у турнірній таблиці, вийшовши на другу сходинку. Криворіжці зрівнялися за кількістю набраних балів із Шахтарем, у якого два матчі в запасі.

Оболонь залишається на 14-й позиції з 15 заліковими балами в активі.

Напередодні Полісся поступилося Олександрії, а Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 26948 6
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1456
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3090 3
Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу 890
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 2751
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9646
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46947 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135592 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23423 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48439
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34293 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5740 2