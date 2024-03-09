Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Оболонню в межах 20 туру української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Юрія Вернидуба.

Єдиний гол у матчі забив Денис Кузик на 57-й хвилині.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 9 березня

Кривбас - Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Кузик

Склади команд:

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Татарков (Вакулко 46'), Д. Кузик (Хомченовський 87'), Соса (Понєдєльнік 87'), Прінс (Кожушко 72'), Луньов (Твердохліб 65')

Запасні: Хома, Маханьков, Сантіні, Блізніченко, Микитишин, Задерака, По

Оболонь: Федорівський, Мединський, Карась (Лук'янчук 71'), Приймак, Дубко, Прокопенко, Черненко (Запорожець 81'), Слободян (Суханов 81'), Мороз (Косовський 51'), Вишневський (Тарануха 71'), Краснопір.

Запасні: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Грисьо, Вовкун

Попередження: Мороз 37, Приймак 68, Твердохліб 71

Зазначимо, що після цієї перемоги Кривбас набрав 40 очок у турнірній таблиці, вийшовши на другу сходинку. Криворіжці зрівнялися за кількістю набраних балів із Шахтарем, у якого два матчі в запасі.

Оболонь залишається на 14-й позиції з 15 заліковими балами в активі.

Напередодні Полісся поступилося Олександрії, а Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем.