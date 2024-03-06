Кейн наблизився до рекорду Руні в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Нападник Баварії Гаррі Кейн у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо (3:0) відзначився дублем і зрівнявся з Рахімом Стерлінгом за кількістю забитих м`ячів англійцями в ЛЧ.

Обидва гравці мають 27 результативних ударів на своєму рахунку.

Зазначимо, що перше місце в рейтингу посідає легендарний гравець Манчестер Юнайтед - Вейн Руні. В його активі 30 голів у найпрестижнішому еврокубковому турнірі.

Нагаємо, що в матчі проти Лаціо воротар мюнхенців Мануель Ноєр повторив рекорд Касільяса.