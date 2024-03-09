Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 575
Полісся поступилося Олександрії в 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 157
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:30 9589
Джошуа – Нганну: коли вишкіл перемагає хаос
Сьогодні 15:05 417
Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 211
Легка прогулянка клубу Зінченка й успіх кривдника Шахтаря: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,38
Сьогодні 14:15 209
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 13:14 2423 3
Джошуа брутально розібрався з Нганну
Сьогодні 08:08 1346
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 606
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 26722 6
Прямі трансляції

Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги

Українець відіграв 71 хвилину у зустрічі з Хетафе
Сьогодні 16:58 142 0
Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги
#Валенсія, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 27 турі іспанської Ла Ліги Валенсія святкувала домашню перемогу над Хетафе.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
28 тур, 9 березня

Валенсія - Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Дуро

Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "кажанів" і був замінений на 71 хвилині гри. Результативними діями не відзначився.

Сьогодні в Ла Лізі відбудеться ще три матчі:

17:15 Кадіс - Атлетико

19:30. Гранада - Реал Сосьєдад

22:00. Жирона - Осасуна

Напередодні Барселона обіграла Мальорку. Нагадуємо, у 27 турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. У той час як Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Ковтун виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 2423 3
Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України 1361
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 26722 6
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 9589
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 5095
Джошуа брутально розібрався з Нганну Джошуа брутально розібрався з Нганну 1346
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103059
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37313
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319004
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165163 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336946 9
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96029