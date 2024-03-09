Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 березня, у 27 турі іспанської Ла Ліги Валенсія святкувала домашню перемогу над Хетафе.
Валенсія - Хетафе 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Дуро
Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "кажанів" і був замінений на 71 хвилині гри. Результативними діями не відзначився.
Сьогодні в Ла Лізі відбудеться ще три матчі:
17:15 Кадіс - Атлетико
19:30. Гранада - Реал Сосьєдад
22:00. Жирона - Осасуна
Напередодні Барселона обіграла Мальорку. Нагадуємо, у 27 турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. У той час як Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці.
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