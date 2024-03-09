Реал запропонував Луніну два варіанти продовження кар'єри

Реал запропонував голкіперу збірної України Андрію Луніну два варіанти продовження кар'єри.

Про це повідомляє Realmadrid Exclusivo.

Лунін у нинішньому сезоні зміг вибороти місце у стартовому складі після травми Тібо Куртуа. Якщо після повернення бельгієць покаже свій рівень гри, то українцю доведеться знову стати його дублером.

Мадридський клуб хоче зберегти Андрія та готовий запропонувати йому новий контракт зі збільшенням зарплати. У випадку коли українець проігнорує цю пропозицію, то його виставлять на трансфер, щоб не втратити безплатно у 2025 році.

У нинішньому сезоні український голкіпер відіграв 21 поєдинок за "вершкових", у яких пропустив 17 голів та 9 разів відстояв на нуль.

Напередодні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграв унічию з німецьким Лейпцигом та здобув путівку до чвертьфіналу турніру.