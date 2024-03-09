Чорноморець та Ворскла назвали стартові склади на матч 20 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець у 20 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти Ворскли.

Стартові склади:

Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Ієде, Штогрін.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.

У першому колі перемогу здобула Ворскла з рахунком 2:1.

Наразі Чорноморець посідає 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 23 очками в активі, Ворскла йде сьомою (26 балів).

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом, Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом, Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.

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