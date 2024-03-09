Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 374
Джошуа брутально розібрався з Нганну
Сьогодні 08:08 838
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 534
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 25962 6
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 519
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 401
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Вчора 17:09 6137
(Не)схожість із собою
Вчора 16:19 1020
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Вчора 15:14 478
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Вчора 13:34 939
Прямі трансляції

Чорноморець та Ворскла назвали стартові склади на матч 20 туру УПЛ

Сьогодні 12:18 95 0
Чорноморець та Ворскла назвали стартові склади на матч 20 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець у 20 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти Ворскли.

Стартові склади: 

Чорноморець: Варакута — Бадібанга, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Авагімян — Бойчук, Ієде, Штогрін.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Степанюк, Челядін, Сіссоко, Мякушко — Ковталюк.

У першому колі перемогу здобула Ворскла з рахунком 2:1.

Наразі Чорноморець посідає 10 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 23 очками в активі, Ворскла йде сьомою (26 балів).

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом, Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом, Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 4674
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 25962 6
(Не)схожість із собою (Не)схожість із собою 1020
Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну Непереможний українець нокаутував американця в андеркарді поєдинку Джошуа - Нганну 1046
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 6137
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 14617 5
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318998
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48431
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10629 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56437 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360214 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34292 2