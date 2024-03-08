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Реал не зміг оскаржити дискваліфікацію Беллінгема

Сьогодні 15:53 126 0
Реал не зміг оскаржити дискваліфікацію Беллінгема
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - mundodeportivo.com.

Реал не зміг оскаржити дискваліфікацію півзахисника Джуда Беллінгема в апеляційному комітеті Королівської федерації футболу Іспанії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Скаргу мадридського клубу відхилили. Таким чином, англієць не зможе допомогти своїй команді у найближчих двох матчах чемпіонату Іспанії через дискваліфікацію.

Нагадаємо, Беллінгем отримав червону картку за емоційну реакцію на рішення арбітра в матчі проти Валенсії. У компенсований до другого тайму час на 99-й хвилині рефері зустрічі Хіль Мансано не зарахував  гол Джуда у ворота "кажанів", давши фінальний свисток за мить до подачі англійця.

Також, після матчу у підтрибунному приміщенні сталася сутичка між гравцями Реала.

У поточному сезоні Беллінгем зіграв 22 поєдинки за мадридський клуб у чемпіонаті Іспанії, в яких забив 16 голів і зробив три асисти.

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