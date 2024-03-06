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Стало відомо, який термін дискваліфікації отримав Беллінгем

Сьогодні 13:41 95 0
Стало відомо, який термін дискваліфікації отримав Беллінгем
Getty Images
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем пропустить два матчі через дискваліфікацію за червону картку, яку він отримав після завершення гри з Валенсією (2:2).

Про це повідомляє Marca.

Англієць отримав червону картку за емоційну реакцію на рішення арбітра. У компенсований до другого тайму час на 99-й хвилині рефері зустрічі Хіль Мансано не зарахував  гол Джуда у ворота "кажанів", давши фінальний свисток за мить до подачі на Беллінгема.

Зазначається, що королівський клуб не згоден з рішенням комітету та планує подати апеляцію. Наступні дві гри у Ла Лізі "вершкові" проведуть проти Сельти та Осасуни.

Нагадаємо, шо після матчу у підтрибунному приміщенні сталася сутичка між гравцями Реала.

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