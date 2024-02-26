Джерело - Чемпіон.
Чорноморець та Оболонь розписали мирову в межах 18 туру УПЛ.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Команди обмінялися голами в другому таймі.
Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 26 лютого
Оболонь - Чорноморець 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Краснопір, 1:1 - 84 Штогрин
Склади команд:
Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Грисьо, Суханов, Косовський, Черненко, Мединський, Краснопір (Тарануха 78'), Слободян (Вишневський 68).
Запасні: Кичак, Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Дубко, Карась.
Чорноморець: Варакута, Брагару, Салюк, Гучек, Шаповал (Бойчук 79'), Шпорн (Іпалібо 82'), Васильєв, Кузик (Авагімян 69'), Штогрін, Ієде, Бадібанга.
Запасні: Вічний, Білик, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.
Попередження: Брагару 79'
Раніше луганська Зоря здолала полтавську Ворсклу у матчі 18 туру УПЛ.
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