Головне
Олександрія відібрала очки в Шахтаря у 18 турі УПЛ
Сьогодні 17:24 630
Унікальне боксерське шоу: в ринг вийдуть батько та син
Сьогодні 17:55 220
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Сьогодні 17:05 171
Евертону повернули 4 очки в АПЛ
Сьогодні 16:22 436
Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ
Сьогодні 15:55 334
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію
Сьогодні 11:16 370402 10
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю
Сьогодні 00:30 1607
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025
Вчора 23:12 454
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування
Вчора 22:20 568
Середу номіновано на Спортсмена року-2023
Вчора 20:57 651
Прямі трансляції

Оболонь та Чорноморець не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ

Команди обмінялися голами в другому таймі
Сьогодні 17:32 148 0
Оболонь та Чорноморець не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ
#Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець та Оболонь розписали мирову в межах 18 туру УПЛ.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Команди обмінялися голами в другому таймі.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 26 лютого

Оболонь - Чорноморець 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Краснопір, 1:1 - 84 Штогрин

Склади команд:

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Грисьо, Суханов, Косовський, Черненко, Мединський, Краснопір (Тарануха 78'), Слободян (Вишневський 68).

Запасні: Кичак, Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Дубко, Карась.

Чорноморець: Варакута, Брагару, Салюк, Гучек, Шаповал (Бойчук 79'), Шпорн (Іпалібо 82'), Васильєв, Кузик (Авагімян 69'), Штогрін, Ієде, Бадібанга.

Запасні: Вічний, Білик, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.

Попередження: Брагару 79'

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Марсель розгромив Монпельє, ПСЖ уникнув поразки від Ренна: результати матчів 23 туру Ліги 1 Марсель розгромив Монпельє, ПСЖ уникнув поразки від Ренна: результати матчів 23 туру Ліги 1 748
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю 1607
Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги Реал із Луніним здолав Севілью: результати матчів 26 туру Ла Ліги 876
15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 15 років тому Кравець оформив легендарний дубль у ворота Валенсії 4507
Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги Стала відома оцінка Мудрика за фінал Кубку англійської ліги 1189
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 17-ту позицію 370402 10
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21506
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79905
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48158
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29574
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336400 9
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155794