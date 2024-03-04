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﻿Оболонь - СК Дніпро-1 0:1: огляд матчу

Сьогодні 11:14 100 0
﻿Оболонь - СК Дніпро-1 0:1: огляд матчу
#Оболонь, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19 туру Української Прем`єр-ліги Оболонь вдома мінімально поступилася СК Дніпру-1.

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 3 березня

Оболонь - СК Дніпро-1 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Філіппов

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук`янчук, Приймак, Трисьо (Вишневський 81), Косовський (Мороз 74), Черненко, Суханов (Дубко 68), Слободян (кап), Мединський, Краснопір (Тарануха 81). 

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов, Сарапій, Рубчинський, Піхальонок (кап), Гуцуляк, Очеретько (Гаджієв 73), Філіппов (Ківінда 56 (Пасіч 90)).

Попередження: Горбунов, 60, Рубчинський, 85

Перемога дозволила дніпрянам (38 очок) вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Підопічні Максимова на один бал обійшли Кривбас, який поступився Шахтарю. Оболонь  перебуває на 14-й позиції з 15 балами в активі.

У наступному турі Дніпро-1 прийме Рух (8 березня), Оболонь зіграє з Кривбасом (9 березня).

Раніше в межах 19 туру УПЛ Динамо мінімально перемогло Чорноморець, а Полісся поступилося ЛНЗ.

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