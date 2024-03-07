УАФ оштрафувала Оболонь за символічний удар військового

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував Оболонь за затримку матчу з Чорноморцем у рамках 18 туру УПЛ.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров у своєму Telegram-каналі.

Перед грою київський клуб запросив військовослужбовця Збройних сил України зробити символічний удар по м’ячу, через що було зміщено час початку матчу.

"Минулого понеділка грали Оболонь та Чорноморець. Перший удар по м'ячу завдав військовий, Герой України, Денис Дикий. Матч розпочався на 3 хв пізніше запланованих 15:30, бо: "Чорноморець затримався із виходом із роздягальні на 2 хв, а в передматчевих заходах не було закладено час для символічного удару, що змістило початок гри на 1 хв".

Тези узяті в лапки, оскільки так, за моєю інформацією, написав у рапорті делегат УАФ Юрій Нестрига. На основі рапорту КДК вже оштрафував клуб на гроші (маленькі, фактично сльози), але суть в іншому. Оболонь у передматчевому райдері таки прописала – о 15:30 має бути символічний удар по м'ячу. Питання: на основі чого делегат оштрафував киян?

Вдумайтеся. Людина, яка своєю самовідданістю дарує нам можливість грати і дивитися футбол, приїжджає на гру. Йому аплодують 1000+ людей. Клуб-господар офіційно попереджає про це. Делегат пише – не попередили.

З Оболоні стягнули 3 тисячі гривень. Кажу ж, копійки. Тому я щиро не розумію, для чого це все", – написав Звєров.