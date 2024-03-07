Тлумак - про перехід Аріельсона: Поки ще немає 100% інформації

Джерело - Чемпіон.
Виконавчий директор Карпат Андрій Тлумак прокоментував інформацію про перехід бразильського нападника Аріельсона до львівського клубу.
За його словами, поки ще немає 100% інформації, і наразі команда перебуває на зборах без цього гравця.
"Поки ще немає 100% інформації. Футболіст ще не прибув у розташування клубу. Так, що я не можу вам сказати на 100%, чи він є. Ось коли він приїде, тоді будемо спілкуватися. Я знаю, що там якісь розмови йдуть, але на сьогодні ще не можу нічого сказати – чи він є, чи його немає".
"Команда зараз перебуває на зборах в Ужгороді без цього футболіста. По-перше, є люди, які цим займаються. Безпосередньо за трансфери відповідає Мирон Богданович".
"Також у нас є трансферний директор Гліб Корнієнко, яким цим питанням займається", – сказав Тлумак.
У поточному сезоні 19-річний нападник виступав за Полісся, в якому зіграв 16 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно житомирський клуб оголосив, що Аріельсон залишив клуб.
Напередодні з`явилася інформація, що львівські Карпати погодили піврічну оренду Аріельсона з опцією викупу.
Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.