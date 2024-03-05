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Карпати орендують бразильця Аріельсона

Наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги
Сьогодні 16:54 96 0
Карпати орендують бразильця Аріельсона
#Карпати, #Полісся

Джерело - sport.ua.

Карпати погодили з бразильським клубом Крузейро умови співпраці з нападником Аріельсоном, який належить цьому клубу.

Про це повідомляє Sport.ua.

Буде оформлена піврічна оренда з опцією викупу. Бразилець завтра вранці має з'явитися в розташуванні львів'ян на закарпатському зборі і йому залишиться лише пройти медогляд.

Нагадаємо, 19-річний Аріельсон у нинішньому сезоні у складі Полісся зіграв 16 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти. Полісся орендувало нападника у Крузеуйро, угода була розрахована до кінця сезону 2023/24.

Наразі Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря.

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